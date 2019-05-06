اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي أكد فيها – أيّده الله - أنّ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية، وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيدا عن كل ما يشوّه صورته الحقيقية.. وبعدما ابتُلِيَ العالم بآفتي التطرّف والإرهاب انبرتْ المملكة متصدية لهما بكل قوة وعزم، داعية إلى الحوار والبعد عن العنف، وتجفيف منابع الإرهاب واستئصاله من جذوره.

محلياً، سلطت الصحف الضوء على حال التخبّط التي يمر بها الداخل اللبناني، في ظل تعقيدات تسيطر على ملف إقرار الموازنة المالية للبلد، وسط إضرابات يمكن إذا ما استمرّت أياماً أن تنعكس سلباً على الحركة المالية والتجارية في ظل النقص المتوقع في السيولة لدى المصارف.

ومن الأراضي الفلسطينية، أشارت صحف الإثنين إلى ارتفاع عدد الضحايا ما بين قتيل وجريح جرّاء التصعيد العنيف، الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، منذ يوم السبت الماضي، وسط مخاوف من تطوّر الأحداث إلى حرب جديدة بين الطرفين.

وأخبرت الصحف عن توقيف السلطات الجزائرية لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وإثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين، وذلك غداة تظاهرات حاشدة جديدة عمّت البلاد ضد النظام الحاكم.

ولفتت الصحف النظر إلى إعلان وزير الخارجية السيريلانكي فاجيرا أبيواردينا عن أنّ حكومة بلاده طردت المئات من الأجانب الذين حولهم علامات استفهام بينهم عدد كبير من دعاة الدين، وذلك على أثر التفجيرات التي ضربت البلد مؤخرا أودت بحياة حوالى 300 شخص.