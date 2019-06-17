اهتمامات الصحف المغربية الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بقرار المغرب وجمهورية السالفادور، وضع خارطة طريق لتطوير علاقاتهما الثنائية، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إلى سان سالفادور.

مغاربيًا.. تابعت التطورات في الجزائر، موردة مطالب الحراك الشعبي بإقامة دولة مدنية وليس سلطة عسكرية.

عربيًا.. واصلت صحف الاثنين، مواكبتها لتطورات الأزمة في السودان، مبرزة الأنباء التي تحدثت عن عزم المجلس العسكري تشكيل حكومة تصريف الأعمال لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

كما أشارت إلى مثول الرئيس السابق عمر البشير، أمام العدالة بشان مزاعم فساد وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

إقليميًا.. تطرقت صحف المغرب، إلى المخاوف المتزايدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تزايد حالات الإصابة بوباء إيبولا، بعد انتشاره من الكونغو الديمقراطية نحو أوغندا.