اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الزامبي إدجار لونجو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.

وركزت على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأولوية المتقدمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، ومطالبته باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا القطاع.

وأفادت صحف الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية طرحت خطة مفصلة على البيت الأبيض لتعزيز الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط عبر إرسال 10 آلاف جندي إضافي بهدف تعزيز الأمن وحماية مصالح واشنطن ضد التهديدات الإيرانية.

وتطرقت إلى الانتصار التاريخي الذي حققه حزب بهاراتيا جاناتا الهندي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عقب فوزه بـ 292 مقعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 542 مقعد.

وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحثات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت صحف القاهرة عن مقتل 20 شخص في الاشتباكات والمعارك الدائرة في مناطق عدة بشمال غرب سوريا.