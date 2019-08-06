أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إلغاء الحكومة الهندية وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير، وإدانة باكستان الشديدة لهذا القرار واعتباره خطوةً غير شرعية، وأخبرت عن عزم باكستان على اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ضد قرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

واهتمت بتأكيد باكستان العزم على مواصلة الدعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي للكشميريين، والرد على أي عدوان من جانب الهند، وتابعت تطورات محادثات السلام الأفغانية، والاتصالات الجارية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل عملية المصالحة الأفغانية.

وأخبرت عن مطالبة صندوق النقد الدولي من باكستان بالسعي لشطب اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل الدولية المعنية بمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، وتطرقت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم إقامة أسواق خاصة للمواشي في أنحاء البلاد.

وعرجت على توجيه باكستان الدعوة إلى كوريا الجنوبية للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، أفغانياً تناقلت إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل خمسة عشر مسلحاً من عناصر حركة طالبان بعمليات أمنية في إقليم قندهار.