اهتمامات الصحف الأردنية الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، الاجتماع الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وركز على عمق العلاقات الأردنية العراقية الفلسطينية، وآخر التطورات الإقليمية كما تناول الاجتماع القضية الفلسطينية.

واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الألماني هايكو ماس، المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها، بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ونشرت تأكيد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بيير كرينبول بان "لا احد يستطيع نزع الشرعية عن الاونروا"، وتشديده على أن الوكالة ستواصل تطبيق تفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وسلطت الضوء على قلق الأمم المتحدة إزاء التقارير المستمرة حول الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال غرب سوريا، التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص منذ أواخر أبريل الماضي.