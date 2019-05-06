اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على دعوة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على ضرورة الذهاب إلى "حوار بناء" من أجل إيجاد حلول سريعة للأزمة السياسية الراهنة في إطار الدستور تفادي لأي فراغ مؤسساتي ودستوري.

ولفتت الصحف إلى إيداع شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وجنرالين متقاعدين كانا مكلفين بجهاز المخابرات، الحبس المؤقت بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة.

وأنبأت عن استقبال أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالكويت أمس.

وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية التونسية عن مقتل ثلاثة عناصر في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سيدي بوزيد الواقعة في وسط البلاد.

ورصدت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.