أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم وضع الأمم المتحدة (15) ولاية سودانية، على قائمة المناطق التي بحاجة لمُساعداتٍ عَاجلةٍ من آثار السيول والفيضانات.

ونشرت إعلان الأمم المتحدة أن إسرائيل هدمت 24 مبنى لعائلات فلسطينية في الضفة خلال اسبوعين.

وقالت إن انفجارعبوة ناسفة داخل دراجة نارية في منطقة المسيب التابعة لمحافظة بابل العراقية جنوبي العاصمة، أسفرعن إصابة العشرات بجروح، فضلاً عن تعرض محال تجارية لأضرار مادية.

وأوردت تأكيد حكومة مالطا أن المهاجرين الـ365 على متن سفينة الإنقاذ - أوشن فايكنج- سيتم نقلهم إلى مالطا ثم يوزعون على دول أوروبية أخرى.

وأشارت إلى تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة هجومه على رئيس المجلس الاحتياطي الأميركي.