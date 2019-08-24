أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمسيرات الجمعة ال٢٧ من الحراك الشعبي الذي بدأ في ٢٢ فبراير الماضي، مشيرة إلى إصرار المتظاهرين على سلمية الاحتجاجات إلى غاية تحقيق التحول الديمقراطي.

وتطرقت إلى اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة، لافتة إلى مقتل فتاة إسرائيلية في هجوم بقنبلة محلية الصنع شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت عن خلافات تخيم على قمة مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية مشيرة إلى فشل مساعي فرنسية للوساطة بين ايران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي.