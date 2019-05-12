اهتمامات الصحف الليبية الأحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تجاه عشرات الآلاف من النازحين في أكثر من 10 بلديات في المنطقة الغربية و الوسطى جراء الاشتباكات في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، موضحة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسكين هؤلاء النازحين و توفير الاحتياجات الضرورية و السلع الغذائية لتلك الأسر في البلديات المختلفة.

وتابعت الاشتباكات العنيفة بمختلف أنواع الأسلحة التي تشهدها مدينة ورشفانة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق، ومشيرة إلى سيطرة قوات الجيش على “كوبري الزهراء”، الطويشة والعزيزية بشكل كامل جنوب العاصمة طرابلس، و مبينة ارتفاع عدد القتلى إلى 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين ونزوح أكثر من 63 ألف من مناطق القتال.

وتناولت استعداد تونس، التي ترأس القمة العربية وتستعد لعضوية مجلس الأمن الدولي، لاستضافة اجتماع جديد لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، مصر والجزائر وتونس، مبينة أن ذلك يأتي ضمن تحركات دولية وعربية ماراثونية تشهدها العاصمة التونسية منذ شهر بسبب اندلاع حرب حقيقية في العاصمة طرابلس.

ونقلت تأكيد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز أن مجلس الأمن يشعر بقلق بشأن الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس.

وعرجت صحف ليبيا على إعلان بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر سوف يصل إلى باريس يوم الأربعاء القادم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخبرة أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع حفتر التطورات الأمنية والعسكرية في طرابلس.