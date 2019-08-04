أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قلق باكستان من استخدام القوات الهندية الذخيرة العنقودية لاستهداف المدنيين على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وأخبرت عن تأثر النشاط العام وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن الباكستانية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن أمله في توصل بلاده إلى نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية مع حركة طالبان لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان، وتطرقت إلى عزم باكستان على دعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنجاح عملية السلام الأفغانية.=

أمنياً أخبرت عن مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بهجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني بمنطقة وزيرستان، وإصابة أربعة آخرين اثر انفجار لغم أرضي في إقليم بلوشستان.

في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات بعملية إطلاق نار نفذها مسلحون في مركز تجاري في ولاية تكساس بأمريكا، وتابعت تطورات الوضع الأمني والسياسي في السودان بعد اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الاحتجاجات في البلاد.