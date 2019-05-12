اهتمامات الصحف السودانية الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،اتفاق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى -إعلان الحرية والتغيير- على استئناف جولة التفاوض المعلقة الإثنين المقبل.

وأخبرت الصحف عن وصول ، وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، إلى الخرطوم أمس، في بادرة حسن نية تجاه التغيير في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأشارت صحف الصباح إلى فتح قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت صحف الأحد عن قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، قوله إن قوات الجيش اليمني أتلفت 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها، بعد أن تم نزعها من مناطق - رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر- عقب تحريرها.

وسلطت صحف السودان الضوء على اعتراض البحرية الملكية المغربية 117 مهاجراً "من دول جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى اسبانيا على متن ثلاثة مراكب متداعية.