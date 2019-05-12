اهتمامات الصحف التونسية الأحد

اتجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، نحو التطورات الميدانية الخطيرة التي تشهدها سوريا وخاصة المتعلقة بادلب، وعودة الحديث عن سيناريوهات قرب المعركة المؤجلة منذ سنوات، مشيرة إلى إعراب كل من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها بشأن الوضع في سوريا في ظل العملية العسكرية المحتملة التي تخطط لها الحكومة في دمشق بالتعاون مع حلفاءها في منطقة إدلب.

وتطرقت الصحف إلى الأوضاع في ليبيا في ظل استمرار العمليات العسكرية بين قوات الجيش الليبي والمليشيات التابعة ولحكومة الوفاق، مشيرة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مقتل 454 شخصا وإصابة أكثر من 2100 شخصا منذ اندلاع "حرب العاصمة طرابلس".

وتحدثت عن إرسال الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "ب 52 "ارسلت سابقا إلى منطقة الخليج ما يفاقم الضغوط على إيران.

وكتبت صحف تونس، عن إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشان الحكم الانتقالي.

ونقلت عن وسائل إعلام في اليمن أن جماعة الحوثي بدأت في الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن وذلك بحضور مراقبين دوليين .

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى مقتل 5 أشخاص بهجوم شنته حركة طاليان على مقر منظمة أمريكية غير حكومية في كابل، وإعلان الجيش في مالطا إنقاذ 85 مهاجرا غير شرعي من الغرق خلال عملية إبحار نحو السواحل الأوروبية.