اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث الوضع الإجتماعي والأمني والمؤشرات الاقتصادية في البلاد.

وكتبت عن تفاقم أزمة نقص الوقود والخبز والسيولة النقدية في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد.

وألقت الضوء على الانتقادات الواسعة داخلياً وخارجياً لقرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول ، مشيرة في السياق إلى تأكيد مرشح المعارضة الفائز ببلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو أن إعادة الإنتخابات ضربة قوية للديمقراطية في البلاد.