اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالنظام الاقتصادي في البلاد ،مبرزة الآراء التي تؤكد بأنه يحتاج إلى إزالة العقبات التي تعطل انطلاقه ,منوهة بضرورة وضع نظام انتخابي يتناسب مع ظروف العراق.

وفي شأن محلي آخر اهتمت صحف الثلاثاء بتصويت مجلس النواب على عشرين من مواد مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات أمس, وتأجيل التصويت على المادتين 15 و 16 الخاصتين بتصويت القوات المسلحة والنازحين بسبب الاعتراضات التي برزت حولهما.

وتناولت الصحف الوضع في مدينة كركوك الغنية بالنفط, مبرزة تباين وجهات النظر بين مكوناتها من العرب والكرد والتركمان حول انتخابات مجلس المحافظة واختيار المحافظ , وطريقة توزيع المناصب ، وسجل الناخبين الذي سيتم اعتماده في هذه الانتخابات.