اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الحملة العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية المشتركة بدعم من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق عدة في العراق.

وتطرقت صحف اليوم الى اعلان لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على تشكيل لجنة مشتركة تمهيداً للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط الاتحادية ,ووفق مانص عليه قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وعرجت على خطط العراق لتنمية القطاع الخاص ومنحه دوراً قياديًا في عملية التنمية المستدامة في المستقبل, مشددة على أن بلوغ العراق مرحلة التنمية الحقيقية لن يتحقق ما لم تشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير البيئة الآمنة الملائمة لنشاطه.

وتناولت الصحف ظاهرة ارتفاع معدلات حوادث الطرق في العراق في الآونة الأخيرة منوهة بحادثة مصرع ضابطين عراقيين إثر إنقلاب عجلتهما على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية بجنوب العراق .