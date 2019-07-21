اهتمامات الصحف العراقية الأحد



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بعدد من القضايا المحلية ذات الصلة بالأوضاع الحالية والمستقبلية في البلاد, مبرزة قرار لجنة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي بشمول جميع الدرجات الخاصة أو تلك التي تدار بالوكالة بملف التغيير المرتقب الذي ستعرض نتائجه على مجلس النواب للمصادقة عليه ,بعد دراسة السير الذاتية ‏‏للمرشحين ,على أن يتم حسم هذا ‏‏الملف في غضون شهرين.

وأشارت الصحف إلى موضوع استجوابات عدد من الوزراء في مجلس النواب مايخص عملهم والنجاحات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم منذ توليهم إدارتها حتى الآن .

وتطرقت إلى التغييرات المحتملة في آلية قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني والتي من المتوقع أن تبرز خلال مؤتمره الرابع ‏‏المقرر عقده خلال العام الحالي.‏