اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان الجهات القضائية عن الشروع بداية من الأسبوع القادم في محاكمة رموز الفساد في النظام القديم، وشخصيات حزبية ومسؤولين مدنيين وعسكريين، بينهم شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى عودة الاشتباكات وإعلان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أن العمليات العسكرية جنوب العاصمة طرابلس متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة.

ونقلت انتقادات محافظ الحديدة اليمنية الحسن الطاهر لمحاولات تضليل الرأي العام الدولي، مؤكدا أن إعلان انسحاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من موانئ محافظة الحديدة في إطار اتفاق السويد أكذوبة.

وواكبت الأوضاع في سوريا، مبرزة مقتل 4 أطفال جراء قصف بالقذائف على مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي.

وتطرقت إلى تأكيد تجمع المهنيين السودانيين الاستمرار في الاحتجاجات السلمية إلى غاية استلام الحكم المدني، موازاة مع نفي المجلس العسكري الانتقالي وجود محاولات لتفريق المحتجين بالق