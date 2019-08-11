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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الأحد

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وقوف 5ر2 مليون حاج على جبل عرفات وأداء ركن الحج الأعظم .
وتناقلت تأكيد مصادر حكومية يمنية أن قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبداخله عدد من الوزراء .
وسلطت صحف الأحد الضوء على مقتل 4 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود قطاع غزة .
ونشرت إعلان الجيش الليبي وقف العمليات الحربية في طرابلس تلبية للهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة حلول عيد الأضحى .
وتحدثت في متفرقات أخرى، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 100 شخص، وإعلان الشرطة الدنماركية وقوع انفجار أمام مركز للشرطة في ضاحية نوريبرو.

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اهتمامات الصحف المصرية الأحد اهتمامات الصحف المصرية الأحد



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