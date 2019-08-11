اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وقوف 5ر2 مليون حاج على جبل عرفات وأداء ركن الحج الأعظم .

وتناقلت تأكيد مصادر حكومية يمنية أن قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبداخله عدد من الوزراء .

وسلطت صحف الأحد الضوء على مقتل 4 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود قطاع غزة .

ونشرت إعلان الجيش الليبي وقف العمليات الحربية في طرابلس تلبية للهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة حلول عيد الأضحى .

وتحدثت في متفرقات أخرى، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 100 شخص، وإعلان الشرطة الدنماركية وقوع انفجار أمام مركز للشرطة في ضاحية نوريبرو.