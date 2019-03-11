ابرز وأهم اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بملفات الفساد الأربعين، التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمام الجلسة الأولى، التي عقدها مجلس النواب أمس الأول، في إطار فصله التشريعي الثاني, مشددة على ضرورة الإسراع بمعالجتها بتدابيرحكومية رادعة ومناسبة.

ونوهت صحف الاثنين، بشكل خاص على تأثيرالت الفساد السلبية، التي أشار إليها عبدالمهدي، على فرص الاستثمار في العراق, وعلى الشركات الأجنبية العاملة في العراق، مشددة على ضرورة معالجة الروتين والبيروقراطية في مؤسسات الدولة، أثناء التعامل مع الشركات الاستثمارية القادمة إلى العراق.

وأخبرت صحف العراق بأن معالجة ملفات الفساد بحاجة إلى إرادة سياسية واعية، والتعامل بشفافية في إبراز وكشف النتائج النهائية، التي يتوصل إليها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي أعلن عن تشكيله مؤخرًا.