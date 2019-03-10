أهم الأخبار البارزة في الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب العراقي أمس، ضمن فصله التشريعي الثاني بحضور رئيسي الجمهورية والوزراء وقيادات السلطة القضائية.

وأبرزت صحف الأحد أهم الملفات التي ينتظر أن يصّوت عليها المجلس خلال فصله التشريعي الجديد.

ونوهت صحف الأحد بالملفات التي صوت عليها المجلس في جلسته الأولى التي عقدها لأول مرة خارج المنطقة الخضراء, ومن بينها دعم السلطة القضائية، وإلغاء ‏مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الإدعاء العام.‏

كما أبرزت مقاطع من كلمات الروءساء الثلاث خلال الجلسة " الجمهورية، والوزراء ، ومجلس النواب" التي تناولت ملف الفساد في البلاد، وضرورة محاربته واجتثاثه بكل قوة من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتوقعت صحف العراق أن يشهد الفصل التشريعي الجديد توافقًا بين الكتل السياسية ‏لإقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الجميع، إضافة إلى الانتهاء من تسمية الوزراء المرشحين لشغل ‏الوزارات الشاغرة الأربع "الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية".