أهم معالم اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيدات جهات برلمانية بخلو الجلسة النيابية الأولى من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي المقرر عقدها مساء اليوم من فقرة التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة وهي, الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

كما استبعدت صحف اليوم التصويت على المرشحين لرئاسة اللجان البرلمانية الدائمة ونوابهم في الجلسة المذكورة التي من المقرر أن تعقد لأول مرة خارج المنطقة الخضراء.

ونوهت الصحف بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لن تشهد التصويت حول ملف التصويت على المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة وذلك بسبب عدم وصول سِّيرهم الذاتية إلى المجلس حتى الآن ، مخبرة بأن أعضاء مجلس النواب يرفضون التصويت على أي مرشح لشغل منصب وزيرقبل الاطلاع على سيرته الذاتية.

وعرجت على احتمالات تعرض العراق إلى أزمة مياه في فصل الصيف القادم بسبب إعلان تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، عزم بلاده ملء خزان سد "إليسو" المقام على نهر دجلة ابتداء من يونيو المقبل.

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