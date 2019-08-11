اهتمامات الصحف الباكستانية الأخد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أداء الحجاج الركن الأعظم للحج في مشعر عرفات وتوجههم إلى منى لرمي الجمرات وقضاء أيام التشريق.

وتناولت أهم ما ورد في خطة عرفة من دعوة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ للمسلمين إلى تقوى الله والاعتصام بحبله والاقتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشادت بالتسهيلات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للحجاج ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وتابعت تطورات التوتر بين باكستان والهند، حيث غادر ثلاثة عشر دبلوماسياً هندياً إسلام آباد إثر قرار الحكومة الباكستانية طرد السفير الهندي لدى إسلام آباد وخفض مستوى التمثيل مع نيودلهي احتجاجاً على قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي قال إن الصين أكدت دعمها الكامل لباكستان بشأن نزاع كشمير.

وأشارت إلى رفض باكستان طلب الهند بشأن استئناف خدمة القطارات بين البلدين، وقرارها بتعليق خدمة الحافلات أيضاً.

وأخبرت عن خروج آلاف الكشميريين إلى الشوارع في الجانب الهندي من إقليم كشمير متحدين حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الهندية عليهم منذ ستة أيام.

وعرجت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان للاحتفال بذكرى يوم الاستقلال التي تصادف الرابع عشر من أغسطس.

