أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده على بذل الوساطة لتخفيف التوتر بين باكستان والهند وحل القضية الكشميرية.

واهتمت بسلسلة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس بعدد من نظرائه الأوروبيين لاطلاعهم على الوضع الإنساني في إقليم كشمير.

وأخبرت عن بدء محادثات حوار المسار الثنائي بين باكستان وأفغانستان في إسلام آباد لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية والعمل على المصالح المشتركة.

وعرجت على رغبة الصين في توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.

وتطرقت إلى استمرار تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية لليوم الثالث على التوالي بعد أن تراجعت إلى أدنى المستويات.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان إعلان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد عن استعداد بلاده لاختتام مفاوضات السلام مع حركة طالبان خلال الجولة المقبلة المقرر عقدها في الأيام المقبلة.