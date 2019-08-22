أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأدية الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية أمس رئيسا للمجلس السيادي السوداني ، كما أبرزت تأدية عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان.

ونشرت إعلان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.

ولفتت الانتباه إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية أمس ، أن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في خطر شديد بفعل حملة التهويد التي تنفذها إسرائيل.

وأشارت إلى تأكيد قيادة العمليات العراقية المشتركة أمس أن عملية - إرادة النصر- لن‏ تنتهي، مشيرة إلى أنها ستنطلق بمرحلة جديدة لتفتيش وتطهير المناطق قريبا.

وعرجت على إطلاق تونس وحدة أمنية جوية تتبع جهاز الحرس الوطني، ستكلف بتأمين المراقبة والتدخل السريع في الطرق وعند الكوارث والملاحقة.