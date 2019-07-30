اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وتناولت الصحف إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ،اكتمال وصول جميع حجاج فلسطين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي السعودية، حيث وصل حجاج الضفة الغربية إلى المدينة المنورة، بينما وصل حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة.

وسلطت الضوء على أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اقتراح وزير خارجية دولة الاحتلال يسرائيل كاتس، بتخصيص 50 مليون شيقل لـ (تشجيع) بعض الدول على نقل سفارة بلادها الى القدس المحتلة، يؤكد فشل أمريكا واسرائيل في تجاوز الاجماع الدولي بشأن القدس.

وأولت اهتماما بما رصده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، في تقرير له أمس الإثنين، عن ارتفاعًا الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في فلسطين، خلال النصف الأول من العام 2019، بواقع 330 اعتداء مقارنة بـ 277 رُصدت خلال ذات الفترة من العام 2018، أي بزيادة إجمالية قدرها 53 اعتداءً أو ما نسبته 19%.

وأوردت صحف اليوم خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في محيط مبنى ومُصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك.

وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سامي مشعشع، وجود تقارير إعلامية تستهدف الإساءة إلى الأونروا للتأثير على تجديد ولايتها في أيلول المقبل.

ورصدت صحف اليوم اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة فلسطينيين من منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل وفتاة.