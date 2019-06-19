اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بدعوة مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبًا للتداعيات الخطيرة لمثل هذه الحوادث على أسواق الطاقة.

وركزت على المناخ الإيجابي الذي ساد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة في حين تنشط الاتصالات بين الفرقاء المعنيين للاتفاق على صيغة تؤمن توافق جميع القوى على التعيينات الإدارية الجديدة.

وتحدثت عن مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سوريا دون إبطاء في حين قتل ما لا يقل عن 55 عنصرًا من قوات النظام وفصائل المعارضة في اشتباكات في محافظة إدلب.

وأشارت الى إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان أنه صادق على إرسال ألف عسكري إضافي من الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع ايران.

وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل أمس أنه إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي فستكون هناك عواقب مشيرة إلى أنه يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015م.