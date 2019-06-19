اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

اهتمت كافة الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات القمة التي جرت أمس بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والبيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو، وعكست توافقت وجهات نظر البلدين بشأن تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة وفي مجالات التصنيع العسكري والصناعات الثقيلة.

وأشارت إلى أن السيسي ولوكاتشينكو اتفقا على ضرورة مكافحة الإرهاب والحل السياسي لأزمات منطقة الشرق الأوسط وتفعيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي ورفع مستوى اللجنة المشتركة لتصبح على المستوى السياسي.

وسلطت الضوء على تمكن قوات الدفاع الجوي لـ «تحالف دعم الشرعية في اليمن» من تدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وعرجت على إدانة الخارجية الفلسطينية لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان والتي حرض فيها على الإطاحة بالرئيس "أبو مازن" لرفضة مؤتمر البحرين الاقتصادي، مؤكدة أن التحريض يزيدنا إصراراً على إسقاط "صفقة القرن".

وأخبرت أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القبض على عدد من المرتزقة الأجانب من جنسيات إفريقية تم جلبهم للقتال ضمن قوات حكومة الوفاق في معركة تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث استخدام القوة العسكرية ضد إيران لحماية المصالح الأمريكية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ونوهت صحف القاهرة بأن الرئيس ترامب استهل حملته الانتخابية أمس بتصريحات مثيرة للجدل حيث حذر من أنه سيتم طرد الملايين من المهاجرين غير الشرعيين خلال أيام، وأكد أنه يعرف من يقف وراء هجمات القاعدة الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.