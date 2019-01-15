اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني ، والرئيس العراقي برهم صالح، في بغداد ، وتأكيدهما على عمق العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين وشعبيهما.

وتابعت الصحف إعلان سبع دول بينها الأردن، عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط مقره العاصمة المصرية القاهرة، يهدف إلى إنشاء سوق إقليمية للغاز تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

ونشرت تنديد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، بانتهاك المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حرمة المسجد الأقصى بمسجده القبلي وقبة الصخرة وساحاته ومرافقه.

وسلطت الضوء على إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكية السفير ديفيد هيل ، مضي الولايات المتحدة الأمريكية قدما في جهودها لمواجهة الأنشطة الخطيرة الإيرانية في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك تمويل أنشطة حزب الله اللبناني.