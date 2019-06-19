اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالزيارة الرسمية التي يقوم بها للعراق اليوم، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح ،مير دولة الكويت، على رأس وفد حكومي كبير.

وأشارت في السياق، إلى الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة، التي تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعرجت صحف العراق، على وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة التي وقعت عليها القيادات السياسية العراقية أمس، لتغليب مصلحة العراق, التي تنص على استكمال تشكيل الحكومة خلال أسبوعين و سبع نقاط أخرى, من بينها إعطاء أولوية لملف الخدمات ومكافة الفساد المستشري في المؤسسات، إضافة إلى التاكيد على ضرورة حسم ملف الوزارات الشاغرة, والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة.