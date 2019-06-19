اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الذي اعتبر علاقات بلاده بالصين مهمة للاستقرار الإقليمي.

واهتمت بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث العلاقات الثنائية بين إسلام آباد وواشنطن، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن والسلام الإقليميين.

وأخبرت صحف الأربعاء ، عن اتفاق باكستان والعراق، تعزيز العلاقات الدفاعية، واستعداد باكستان لتوفير التدريب للقوات المسلحة العراقية.

وتطرقت إلى توقيع باكستان على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 918 مليون دولار لدعم برنامج توليد الإيرادات وتنمية التعليم العالي في البلاد.

وعرجت على اتفاق باكستان والصين على إسراع العمل من أجل تنفيذ المسار الشرقي لمشروع الممر الاقتصادي، وبناء الطريق السريع بين مدينتي سكهر و حيدر آباد الباكستانيتين للتشغيل والنقل عبر المسار الشرقي في وقت مبكر.

واهتمت الصحف في الشأن الإقليمي، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أكد أن بلاده ستواصل حملة الضغط على إيران لردع العدوان في المنطقة.

وتناقلت أنباء المظاهرات الغاضبة التي خرجت في الهند احتجاجًا على وفاة أكثر من مائة طفل بحمى دماغية لم تعرف أسبابها.

وأخبرت صحف باكستان كذلك، عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 200 جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان جنوب غرب الصين.