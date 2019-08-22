أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بعدد من الملفات والقضايا ذات الصبغة المحلية, في مقدمتها الانفجارات التي طالت مخزنا للعتاد في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين أمس الأول, مبرزة ردود الفعل المختلفة إزاءها.

وعرجت صحف اليوم على الشأن المالي منوهة بالعجز المتوقع في الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020, مخبرة باحتمال اضطرار الحكومة الاستدانة من جهات داخلية وخارجية لتسديد تكاليف المشاريع المدرجة في الموازنة.

وتطرقت في شأن محلي آخر إلى قرار رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من النواب بناء على طلب القضاء العراقي ,للتحقيق معهم بشأن التهم الموجهة لهم المتعلقة بقضايا الفساد.

وتناولت صحف الخميس الملفات المهمة التي تنتظر مجلس النواب العراقي في فصله التشريعي الجديد ,ومن بينها استجواب عدد من المسؤولين حول قضايا تتعلق بفشلهم في إدارة مؤسساتهم أو بقضايا متصلة بالفساد.