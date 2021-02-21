اهتمامات الصحف الفلسطينية 21 شباط

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومين رئاسيين حول تعزيز الحريات العامة، وتخصيص 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين بالمجلس التشريعي المقبل وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا خلال اقتحامها حي وادي ياصول ببلدة سلوان في القدس المحتلة، فيما وقعت إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم، بينما اعتدى مستوطنون على مزارعين في الأغوار، كما أطلقت قوات الاحتلال، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت صحف الأحد تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 وفيات، و599 إصابة، و591 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية وأخبرت صحف فلسطين دوليًا ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من مليوني إصابة وأكثر من 464 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الإجمالية حاجز الـ 111مليونا بـ271 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 86 مليونا و179 ألف مريض.