اهتمامات الصحف الفلسطينية 19 شباط

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، أن اللجنة قدمت للنائب العام 10 أرقام استخدمت في جريمة تغيير مراكز الاقتراع وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، واعتقال آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات، و627 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و660 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ولفتت صحف فلسطين الانتباه إلى اعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عن حل الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، كاشفا عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.