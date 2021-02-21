المغرب يسجّل 21 إصابة بالفيروس المتحور

سجّل المغرب 21 إصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من فيروس كورونا وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات وصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى الآن، مشيرة إلى أن اجهزة المراقبة لم تكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب أفريقي أو البرازيلي بالمغرب.