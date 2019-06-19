اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمسيرات الطلابية الحاشدة في العاصمة الجزائر أمس في اطار الحراك الشعبي من اجل التغيير الديمقراطي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

وأبرزت لليوم الثاني على التوالي، تحذيرات قيادة الجيش الجزائري من عواقب الخروج عن أحكام الدستور لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مشيرة إلى تأكيد قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أمس أنه لن المؤسسة العسكرية لن يقف مع دعاة الفوضى والفراغ الدستوري.

وتابعت صحف الجزائر الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو الجاري في موريتانيا، مشيرة إلى إكمال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحديث اللائحة الانتخابية، التي تضم أكثر من مليون ناخب.

وتناقلت في متفرقات أخرى، تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا الى البلاد بطريقة غير قانونية.