اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر تمكن مصالح الأمن المغربية، من إفشال مشروع إرهابي جديد لداعش كان يستهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية وإجرامية بالمغرب، بعد تفكيك خلية إرهابية شمال المغرب يرتبط أفرادها بتنظيم داعش.

وتطرقت إلى موقف المملكة العربية السعودية، التي أكدت أمام لجنة ال24 بالأمم المتحدة في نيويورك رفضها لأي مس بالمصالح العليا للمغرب، أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية، مبرزة تأكيد المملكة أن المغرب أسهم بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الصحراء.

واهتمت بإدانة مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، قصف المتمردين الحوثيين لمطار أبها الدولي في 12 يونيو الأخير واستيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.

وواصلت اهتمامها بالاتهامات الأمريكية الموجهة إلى إيران، بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

كما تابعت الصحف تطورات الأزمة السودانية ، وأوردت دعوة تحالف قوى الحرية و التغيير، لأنصاره للمشاركة في مظاهرات ليلية تنذر بإعادة السودان إلى مربع التصعيد.