اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن الموقف الوطني الفلسطيني أفشل كل المؤامرات وواشنطن لا تستطيع عمل شيء وحدها.

وسلطت الضوء على تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن مؤتمر (سيباد) والذي سيعقد لأول مرة في فلسطين، بداية الشهر المقبل سيدعم التنمية والاقتصاد في فلسطين، وان حجم المشاركة من القطاع الخاص الفلسطيني ودول منظمة التعاون من أجل فلسطين لدول شرق آسيا.

وتحدثت صحف فلسطين عن قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب بمقر الجامعة، مطلع الأسبوع المقبل؛ لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

وتابعت هدم الاحتلال لمنازل ومنشآت في شعفاط والمكبر وقصرة، وتجريف أراضٍ من قبل مستوطنين وخط شعارات عنصرية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.