اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذي أكد أن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب الليبي وعبر صناديق الاقتراع، مضيفًا أنه لايصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة.

وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح ، ونفيه وجود خلافات بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ،مؤكداً أن علاقتهما قديمة ومواقفهما وأهدافهما واحدة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، موضحة أن قوات الجيش الليبي استلمت مطار سبها بشكل كامل ، مثمنة دور قبائل الجنوب على مواقفها الداعمة للقوات المسلحة.

وتطرقت الصحف إلى لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، مبينة تصريحات الرئيس السبسي أن تونس تعتبر تحقيق الاستقرار في ليبيا عاملاً حيوياً لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط ، مضيفا بأن المبادرة الرئاسية لدول المنطقة تهدف إلى حث الليبيين على مواصلة الحوار من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة.