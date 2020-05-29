أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم الجمعة 29 أيَّار

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى الاتصال الهاتفي بين مساعدة وزير الخارجية التونسي سلمى النيفر ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية دافيد هايل والذي ركز على علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بين البلدين، إضافة إلى الجهود المتخذة لاحتواء جائحة كورونا العالمية والحد من تداعياتها.

وتابعت بدء أعمال الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية – الألمانية، في اجتماعها الذي انعقد عن بعد ، والذي تناول موضوع "الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح"، مشيرة إلى أن الجانبين يعتزمان تنفيذ التدابير والإصلاحات المتفق عليها خاصة فيما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي والمالي.

وتطرقت صحف الجمعة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا ، في ضوء قيام قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بتعزيز تواجدها في مدنية غريان الاستراتيجية التي استعادتها من قوات ما تصفه بـ"التمرد" منذ أشهر ، في وقت تعمل فيه الدول والمنظمات المؤثرة في أزمة ليبيا حاليا بما فيها الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في البلاد والعودة للحوار السياسي في أقرب الآجال.

وأخبرت إقليميا ، عن تسجيل مصر 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء فيها ، إلى جانب 29 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 845 حالة وفاة.

وتناقلت صحف تونس اعلان رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في تصريح له امس عن بدء المرحلة التالية من تخفيف إجراءات العزل العام في بلاده، معربا عن تأييده رفع القيود المفروضة على حدود الدول في منطقة "شينغن" الأوروبية بداية من 15 يونيو ،لافتا إلى أن انتشار الفيروس يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع وأن باريس لم تعد "منطقة في المستوى الأحمر" بالنسبة لفيروس كورونا رغم أن الخطر لا يزال قائما ولا مجال للتراخي.