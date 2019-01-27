اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على المباحثات المشتركة التى يجريها الرئيس السوداني عمر البشير اليوم في القاهرة مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي تتركز حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعرجت الصحف على تنديد الرئاسة الفلسطينية أمس، بالتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين الذي أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح العشرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى قصف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بقذائف – الهاون- منزلاً في قرية "السبعة العليا" جنوب مديرية "حيس" بمحافظة الحديدة ما أدى إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى.

وأشارت إلى أن قصف صاروخي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف آخر جيب لتنظيم –داعش- الإرهابي في شرق سوريا، أسفر عن مقتل 42 شخصًاً بينهم 13 مدنياً.

وأبرزت صحف السودان تظاهر الآلاف من أنصار حركة -السترات الصفراء- في شوارع العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، أمس.