اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاحد

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم، مصادقة مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2019، مبرزة تباين مواقف ‏الكتل السياسية العراقية من بعض فقراتها, بين مؤيد ومعارض ومتحفظ ، موضحة بأن نسبة العجز في الموازنة يبلغ 27 ترليون دينار عراقي بعد احتساب سعر برميل النفط بـ ‏‏56 دولارًا.

ونوهت بأن الموازنة تضمنت فقرات ايجابية ‏في مقدمتها حماية المنتج الوطني، ومنع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ‏والصناعية التي تتوفرمحليًا، فضلاً عن إيقاف الاقتراض الخارجي.‏

وتطرقت صحف الأحد مجددًا إلى أسباب تأخر إكمال التشكيلة الوزارية التي يقودها عادل عبدالمهدي إلى الآن, منوهة باللقاءات التي تجريها الكتل السياسية لإيجاد حلول سريعة لهذه القضية التي مازالت محل خلاف بسبب تباين وجهات النظر بشان المرشحين لشغل اربع حقائب وزارية شاغرة حتى الآن هي" الدفاع والداخلية والعدل والتربية"

أمنيًا.. اولت الصحف اهتمامًا خاصًا بنجاح قوة عراقية مشتركة بإحباط محاولة تسلل قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود العراقية السورية، أمس.

وفي الشأن الاقتصادي.. أبرزت صحف العراق قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط "سومو" بشركة النفط الوطنية العراقية، مؤكدة أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها حصرًا.