أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بالمقابلة التلفزيونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديثه عن الأحكام القضائية الصادرة على مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومسألة اتفاق محاميه السابق مايكل كوهين مع القضاء الامريكي للتعاون في ملف التحقيق في قضية التلاعب الروسي بالانتخابات.

وتناولت صحف الجمعة التصريحات المثيرة للجدل من وزير المالية البريطانية هاموند بشأن عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى خضوع النظام الإيراني للضغوط البريطانية والدولية في إطلاق سراح الأم البريطانية-الإيرانية نزانين زغاري من السجن في إيران.