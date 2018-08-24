أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بالمقابلة التلفزيونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديثه عن الأحكام القضائية الصادرة على مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومسألة اتفاق محاميه السابق مايكل كوهين مع القضاء الامريكي للتعاون في ملف التحقيق في قضية التلاعب الروسي بالانتخابات.
وتناولت صحف الجمعة التصريحات المثيرة للجدل من وزير المالية البريطانية هاموند بشأن عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى خضوع النظام الإيراني للضغوط البريطانية والدولية في إطلاق سراح الأم البريطانية-الإيرانية نزانين زغاري من السجن في إيران.
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GMT 13:49 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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