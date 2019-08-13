أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على توجيه المجلس العسكري الانتقالي السوداني أمس، بإنزال عدد من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم خلال الساعات المقبلة، لمواجهة آثار السيول والأمطار التي هطلت على عدة مناطق، وعرجت على إحباط الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة البيضاء.

وأخبرت عن مقتل 13 عنصراً من تنظيم – داعش- الإرهابي على يد الجيش العراقي واعتقال 9 آخرين في عمليات عسكرية وإنزال جوي بمحافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين، فيما دمرت رتلاً عسكرياً للتنظيم الإرهابي كان ينوي مهاجمة القوات الأمنية المتمركزة جنوب غرب قضاء –الرطبة-.

ولفتت الانتباه إلى مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس التابعة للاحتلال على مخططين لبناء 641 وحدة استيطانية جديدة، وأشارت إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس إجراءات جديدة يمكن أن تجعل مئات آلاف المهاجرين غير مؤهلين للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لأنهم أكثر فقراً.