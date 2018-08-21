أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت لتزخيم المساعي الهادفة إلى تجاوز العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في ظل مخاوف من تصعيد سياسي مرتقب في مواقف بعض القوى السياسية قد يحول دون الاتفاق على تشكيلة وزارية قريبًا.
وأشارت إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها للهدنة الروسية ـ التركية في مناطق حلب وإدلب وحماة واللاذقية، حيث قامت بقصف مناطق في بلدة اللطامنة وقرية الصخر في الريف الشمالي الغربي دون أنباء عن تسببها بخسائر بشرية.
ولفتت صحف الثلاثاء إلى مقتل شاب فلسطيني أمس، بعد اشتباك مسلح وقع قرب موقع زيكيم العسكري شمال قطاع غزة في حين أبقت قوات الاحتلال معبر إيريز (بيت حانون) مغلقًا لليوم الثاني على التوالي وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط .
وتطرقت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في الجيش المصري بانفجار عبوة ناسفة بمدرعته في غرب مدينة العريش شمال سيناء ، حيث تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.
وتحدثت الصحف عن تعرض السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة الى إطلاق نار من قبل مهاجمين اطلقوا ست رصاصات من سيارة بيضاء على البوابة الامنية للسفارة في ساعة مبكرة من صباح أمس أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة.
ونقلت صحف لبنان، رفض حركة طالبان عرضًا من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار، وإعلانها أنها ستواصل شن هجماتها في وقت نصب مسلحوها كمائن لثلاث حافلات واختطفوا نحو 200 راكبًا كانوا مسافرين إلى كابول.
GMT 10:46 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:54 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 13:49 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 13:44 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 13:42 2018 السبت ,18 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
أرسل تعليقك