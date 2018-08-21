أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت لتزخيم المساعي الهادفة إلى تجاوز العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في ظل مخاوف من تصعيد سياسي مرتقب في مواقف بعض القوى السياسية قد يحول دون الاتفاق على تشكيلة وزارية قريبًا.

وأشارت إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها للهدنة الروسية ـ التركية في مناطق حلب وإدلب وحماة واللاذقية، حيث قامت بقصف مناطق في بلدة اللطامنة وقرية الصخر في الريف الشمالي الغربي دون أنباء عن تسببها بخسائر بشرية.

ولفتت صحف الثلاثاء إلى مقتل شاب فلسطيني أمس، بعد اشتباك مسلح وقع قرب موقع زيكيم العسكري شمال قطاع غزة في حين أبقت قوات الاحتلال معبر إيريز (بيت حانون) مغلقًا لليوم الثاني على التوالي وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط .

وتطرقت إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في الجيش المصري بانفجار عبوة ناسفة بمدرعته في غرب مدينة العريش شمال سيناء ، حيث تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

وتحدثت الصحف عن تعرض السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة الى إطلاق نار من قبل مهاجمين اطلقوا ست رصاصات من سيارة بيضاء على البوابة الامنية للسفارة في ساعة مبكرة من صباح أمس أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة.

ونقلت صحف لبنان، رفض حركة طالبان عرضًا من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار، وإعلانها أنها ستواصل شن هجماتها في وقت نصب مسلحوها كمائن لثلاث حافلات واختطفوا نحو 200 راكبًا كانوا مسافرين إلى كابول.