اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ترأس خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، وتناول المجلس "إعلان بيروت" وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.

محليًا.. ركزت على التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية الذي عكسته تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عقب لقاءه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتأكيده أن الحريري قال له: إن الحكومة ستشكل خلال أسبوع أو أقل.

وفي آخر التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية، أخبرت عن تسليم 150 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية بعد مفاوضات وتنسيق بين الطرفين.

وسلطت الضوء على تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من أن إيران تمثل تهديًا حقيقيًا في اليمن وسوريا ولبنان، وتأكيده على ضرورة إنشاء تحالفات جديدة لضمان استقرار المنطقة.

وأشارت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية، مقتل عسكريين بتحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية شمال غرب البلاد.