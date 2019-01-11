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أبرز إهتمامات عناوين الصحف السودانية الرئيسية

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الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استنكار مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، مشاركة بعض الأحزاب اليسارية في التظاهرات وقيامها بأعمال تخريبية والتعدي على الممتلكات بهدف نسف الاستقرار بالبلاد. وكتبت أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أعرب عن قلقه من تصعيد العنف من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وعرجت صحف الجمعة على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 13 مواطنًا من الضفة الغربية وإحالتهم للتحقيق بزعم مقاومة الاحتلال والمستوطنين. ونقلت عن مسؤول أفغاني أن ما لا يقل عن سبعة من قوات الأمن لقوا حتفهم في هجمات شنها مسلحو حركة طالبان بإقليم بادغيس غرب البلاد.

ونشرت صحف السودان إعلان وزيرة دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى ماري نويل كويارا، أن نشر قاعدة عسكرية روسية في بلادها أمر ممكن، وفقًا لما تنص على إمكانيته اتفاقية الإطار الموقعة بين البلدين.

 

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أبرز إهتمامات عناوين الصحف السودانية الرئيسية أبرز إهتمامات عناوين الصحف السودانية الرئيسية



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أبرز إهتمامات عناوين الصحف السودانية الرئيسية أبرز إهتمامات عناوين الصحف السودانية الرئيسية



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