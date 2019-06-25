اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على تصويت مجلس النواب العراقي في جلسته أمس على منح الثقة لثلاثة مرشحين لشغل مناصب وزراء الدفاع والداخلية والعدل,ورفضه منح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية, وموافقته على طلب رئيس الوزراء بإعفاء المرشحة السابقة لهذا المنصب والتي سبق أن حازت على ثقة المجلس.

وأشارت الصحف إلى الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل وقت قصير من بدء جلسة البرلمان يوم أمس والتي تضمنت أسماء أربعة مرشحين للوزارات الشاغرة، والدعوه لاستكمال التصويت عليها خلال الجلسة.

وعرجت صحف الثلاثاء على الشأن الأمني مبرزة العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها القوات الامنية العراقية لتأمين الحدود الدولية الغربية,وإعلان جهاز مكافحة الإرهاب مقتل 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في كركوك .