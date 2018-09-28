أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومباحثاته مع زعماء وقادة دول العالم، وترأسه الاجتماع السنوي الـ 42 لوزراء خارجية دول مجموعة الـ 77.
وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي، أهمية استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية.
وأشارت صحف الجمعة، إلى المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع قائد للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول رحيل شريف، تناولت جهود حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وعرجت على دعوة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، إلى تضافر جهود الدول العربية لمواجهة ومكافحة نوعيات الجرائم المستحدثة وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية.
وسلطت الصحف الضوء على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة رفض الحكومة اليمنية التمديد لفريق الخبراء الدوليين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة وسط حراسة مشدد من قوات الاحتلال الإسرائيلية.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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