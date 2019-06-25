اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة السودان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالمملكة، معتبرا استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت الصحف إلى إصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة.

ولفتت الانتباه إلى أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بفرض عقوبات مالية ، على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أمر بتجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات.

ونشرت صحف السودان إعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس مقتل 14 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي جنوبي مدينة كركوك شمالي بغداد.