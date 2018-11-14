تعرف على أبرز اهتمامات الصحف الأردنية

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم لقاءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،التي تناولت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واهتمت ببدء مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. ونشرت الإعلان عن التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود مصرية.

وأشارت إلى اتهام رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان، بعد فشل جهود بذلها على مدى أكثر من خمسة أشهر لتأليفها.

واهتمت بتصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بممارسة "أقصى درجات الضغط على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات بحقها حيز التنفيذ.